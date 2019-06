Metal Gear: secondo il ministero della Difesa russo è un “progetto americano di intelligence”

Metal Gear, secondo il ministero della Difesa russo, sarebbe un progetto dell’ intelligence americana creato per fare il lavaggio del ​​cervello. Quali sarebbero le prove? Nessuna, a parte la parola dei russi. Durante una recente tavola rotonda parlamentare, Andrei Kartapolov, il viceministro della Difesa, ha sottolineato che le serie di Hideo Kojima è un progetto dei servizi di intelligence statunitensi creato allo scopo di manipolare “la coscienza pubblica e soprattutto le menti delle giovani persone.”

Metal Gear: il “delirio” del ministero della Difesa russo

“Su Internet, i progetti dei servizi speciali americani, come Metal Gear e RuNet Echo, sono finalizzati alla manipolazione diretta della coscienza pubblica e in particolare dei giovani”, ha affermato Kartapolov (tramite l’agenzia di stampa russa Interfax).

Kartapolov ha inoltre sottolineato che tali progetti sono progettati per incoraggiare l’attività di protesta attiva e anche suscitare nei giovani sentimenti di anti-autorità. Da dove viene questa teoria non è chiaro, ma chiaramente il governo russo sa qualcosa che noi non sappiamo, o forse sarà la troppa vodka?

Comunque siete pronti a farvi fare il lavaggio del cervello da Death Stranding?

