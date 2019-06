Crash Team Racing Nitro Fueled: Digital Foundry analizza la versione Switch

Crash Team Racing Nitro Fueled, remastered plus del titolo uscito originariamente sulla prima PlayStation nel lontano 1999, è finalmente arrivato sulle nostre console, pronto a farci rivivere i ricordi della nostra infanzia rimasti nei più remoti angoli del nostro cervello. Con l’arrivo del titolo anche su Nintendo Switch, non poteva mancare un’analisi dettagliata da parte di Digital Foundry.

Crash Team Racing Nitro Fueled: un ottimo porting

L’analisi di Digital Foundry sulla versione di Switch del gioco, visibile in calce alla notizia, ci permette di vedere nel dettaglio i pro e i contri tecnici di tale porting. Come per le versioni PlayStation 4 e Xbox One, anche questa gira con un frame rate di 30fps. Per quanto riguarda la risoluzione, in Modalità TV mantiene i 1280×720, in contrasto con le versioni di cui sopra che reggono i 1080p. Digital Foundry ha anche fatto un paragone col rivale per eccellenza: Mario Kart 8 Deluxe che, oltre al Full HD, gira anche a 60fps; il titolo di Crash, nonostante le limitazioni di cui sopra, presenta comunque elementi come l’occlusione ambientale e il motion blur che lo rendono un degno rivale per il titolo di Nintendo.

