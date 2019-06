Games With Gold: annunciati i giochi di luglio, presente anche Inside

Puntuali come ogni mese, Major Nelson e Microsoft hanno annunciato quelli che saranno i titoli disponibili nel mese di luglio, su Xbox One e Xbox 360, con i Games With Gold, servizio disponibile per tutti gli abbonati ad Xbox Live Gold che permette di giocare a determinati titoli gratuitamente a cadenza mensile.

Games With Gold: ecco i titoli di luglio

Di seguito vi elenchiamo i titoli disponibili per il mese di luglio:

Inside (Xbox One): disponibile dal 1-31 luglio

disponibile dal 1-31 luglio Castlevania: Symphony of the Night : (Xbox 360 tramite retrocompatibilità): disponibile dal 1-15 luglio

: tramite retrocompatibilità): disponibile dal 1-15 luglio Big Crown: Showdown (Xbox One): disponibile dal 1-15 luglio

disponibile dal 1-15 luglio Meet the Robinsons (Xbox 360 tramite retrocompatibilità): disponibile dal 16-31 luglio

