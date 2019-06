The Legend of Zelda Breath of the Wild: un glitch permette di esplorare sott’acqua

The Legend of Zelda: Breath of the Wild contiene tantissimi segreti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato rivelato da un utente twitter che ha scoperto e pubblicato un problema tecnico che offre ai fan una vista del mondo sottomarino. È davvero mozzafiato vedere coralli, pesci, formazioni rocciose e altri dettagli della vita sott’acqua.

The Legend of Zelda Breath of the Wild: era prevista l’esplorazione del mondo subacqueo?

Questa scoperta potrebbe anche indicare che Nintendo aveva previsto delle meccaniche di gioco legate al mondo subacqueo, che poi alla fine non sono state implementate per mancanza di tempo. Indipendentemente da ciò è interessante vedere che il gioco, a distanza di oltre 2 anni dalla sua uscita, nasconda ancora dei misteri.

Visto che un sequel di Breath of the Wild è stato ufficialmente annunciato durante il Direct di Nintendo dell’E3 all’inizio di questo mese, probabilmente vedremo alcune delle cose tagliate dal primo episodio integrate in questo nuovo episodio della saga.

Se non lo hai ancora giocato, dai un’occhiata alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games