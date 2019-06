Watch Dogs Legion: Ubisoft lo ha progettato per essere rigiocato 20 volte

Watch Dogs Legion punta tantissimo sul fatto ogni NPC del gioco può essere reclutato per la propria causa. Il sistema sembra ambizioso, anzi lo è sicuramente, e pare anche che aggiungerà tanta rigiocabilità. Secondo Ubisoft, ci sono 20 diverse versioni del copione del gioco, il che significa che è stato progettato per essere rigiocato almeno lo stesso tanto di volte. Ognuno di questi 20 script sarà un’esperienza diversa.

Watch Dogs Legion: non esiste un vero protagonista nel gioco

“Non c’è un vero protagonista nel gioco, tutti lo possono diventare”, ha detto il direttore creativo Clint Hocking mentre parla del gioco. “Ci sono 20 diverse versioni della sceneggiatura di Legion, e non intendo solo le persone che dicono le stesse battute: stiamo parlando di personaggi diversi, voci diverse, recitazione diversa. Inoltre stiamo usando la tecnologia per alterare tutte le voci, per esempio se ti capita di reclutare Joe e John e sono interpretati dallo stesso attore non saprai che è lo stesso attore perché moduliamo le voci. Abbiamo usato la fotogrammetria per catturare dozzine di differenti volti, che sono stati combinati utilizzando tecniche di animazione innovative per produrre letteralmente migliaia di personaggi unici.”

“Sia che tu scelga un gentile e sofisticato agente segreto, o una signora di 80 anni che hai visto dare da mangiare ai piccioni nel parco, la tua storia sarà esclusivamente tua”, ha aggiunto Hocking.

Watch Dogs Legion sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal 6 marzo 2020.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games