eFootball PES 2020: Konami annuncia la data di uscita della demo

eFootball PES 2020 si potrà provare grazie a una demo che verrà rilasciata il 30 luglio, lo ha comunicato Konami attraverso il canale ufficiale Twitter del gioco. La demo, che sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC (Steam), permetterà di giocare con squadre quali: Arsenal, Barcellona, Boca Juniors, River Plate e altre. Tramite questa prova sarà possibile testare l’online e sarà disponibile l’accesso all’edit mode.

eFootball PES 2020: il calcio come eSport

Questo nuovo capitolo della famosa serie calcistica di Konami sarà incentrato in modo particolare sull’online, questo perché la casa giapponese vuole spingere sull’aspetto competitivo per rendere il suo prodotto concorrenziale rispetto all’eterno rivale Fifa 20, il corrispettivo calcistico di Electronic Arts. Le novità fortunatamente non si fermano al comparto online, dopo anni di richieste dei fan, finalmente la Master League sarà rivisitata e presenterà un sistema di dialoghi rinnovato che permetterà al giocatore di controllare al meglio il progresso della sua squadra.

eFootball Pes 2020 sarà disponibile a partire dal 10 settembre su Ps4, Xbox One e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games