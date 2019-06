Marvel Ultimate Alliance 3: un nuovo gameplay mostra diversi eroi in azione

Tra poco più di due settimane sarà possibile tornare ad impersonare una grossa parte degli eroi Marvel nel titolo crossover Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. In attesa di mettere le mani sul titolo action sviluppato da Team Ninja, un nuovo lungo video gameplay ci mostra molti degli eroi in azione.

Marvel Ultimate Alliance 3: Avengers Assemble

Nel nuovo video gameplay di TheBlack Order, dalla durata di 22 minuti, è possibile vedere in modo approfondito le meccaniche di gioco e le varie abilità dei singoli personaggi. Durante il video, infatti, è possibile vedere in azione diversi eroi Marvel tra cui Wolverine, Daredevil, Star-Lord, Iron Fist, Spider-Man e tanti altri. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 19 luglio.

