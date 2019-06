Crackdown 3: il nuovo update aggiunge tante novità e una tuta alare

Crackdown 3 è disponibile ormai da cinque mesi e, nonostante la per lo più fredda accoglienza di stampa e pubblico, continua ad avere un discreto supporto post lancio da parte di Microsoft e Sumo Digital. La nuova patch aggiunge, infatti, aggiunge tante novità.

Crackdown 3: ecco i contenuti dell’update Flyin High

L’aggiornamento gratuito, chiamato Flying High, è già disponibile per il download e porterà tante novità all’interno del gioco come nuove armi ed equipaggiamenti. Tra i nuovi contenuti citiamo la tuta alare che permette di muoversi per la mappa in volo, nuove armi melee con danni elementali, nuove granate a grappolo, la possibilità di richiamare la milizia alleata per affrontare gli sgherri nemici, la possibilità di richiedere un bombardamento aereo e nuovi achievement da sbloccare.

Microsoft ha pubblicato un nuovo update di Crackdown 3 che aggiunge tanti nuovi contenuti e novità all’interno del titolo Sumo Digital.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games