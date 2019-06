Red Dead Online: in arrivo il reset del personaggio

Red Dead Online vedrà finalmente l’arrivo di una funzionalità richiesta da tempo dai fan: il reset dei personaggi. Non si sa di preciso quando questa possibilità sarà disponibile, ma Rockstar Games dice che presto permetterà ai giocatori di resettare l’aspetto del loro personaggio senza perdere i loro progressi.

Red Dead Online: Rockastar lavora costantemente per migliorare il gioco

Come ben saprete, mentre Red Dead Redemption 2 è stato universalmente elogiato come uno dei più grandi titoli di questa generazione, Red Dead Online ha faticato al lancio. Il gioco è stato a lungo in versione beta e gli utenti si sono lamentati dei pochi contenuti, ma ora Rockstar è al lavoro per arrivare ai livelli di GTA Online, o almeno ci sta provando.

Per quanto riguarda l’aggiunta del reset dei personaggi, potrebbe sembrare una piccola aggiunta, ma spesso sono queste piccole aggiunte quelle che rendono felice la comunità di un gioco.

Red Dead Online è disponibile, gratuitamente, su PS4 e Xbox One per chi possiede una copia di Red Dead Redemption 2.

