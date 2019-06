Brevetto mostra il tablet pieghevole Microsoft

Diverso tempo fa abbiamo discusso riguardo l’arrivo di un possibile tablet con display pieghevole Microsoft. Un nuovo brevett, scovato da poco in rete da Techradar mostra un interessante prototipo del suddetto dispositivo. Quest’ultimo sembra a tutti gli effetti un’evoluzione dell’attuale linea Surface.

Come detto poc’anzi il misterioso dispostivo appare come una naturale evoluzione degli attuali Surface. Esso risulta composto da un unico, immenso display, in grado di piegarsi in 2 parti uguali. Vi sono 2 aspetti particolarmente interessanti riguardo il device, primo fra tutti la piegatura centrale, dalla forma simile ad un esoscheletro, che dovrebbe consentire un’esperienza utente di altissimo livello. Infine, una volta piegato in 2 parti sarebbe teoricamente possibile utilizzare la parte inferiore come sostituto dell’attuale tastiera fisica, ma è presto per darlo per scontato.

Il dispositivo pieghevole Microsoft sembra promettere, dal punto di vista strutturale, diverse novità

Non rimane altro che attendere notizie ufficiali in merito al dispositivo Microsoft da parte dell’azienda americana.