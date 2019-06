Bloodstained Ritual of the Night: analisi tecnica di Digital Foundry per la versione Switch

Bloodstained Ritual of the Night ha segnato il recente ritorno di Koji Igarashi nel panorama videoludico, proponendo un titolo capace di riportare le meccaniche e la formula di gioco di Symphony of the Night. Nonostante l’incredibile successo che sta riscuotendo, la versione Nintendo Switch si è rivelata piuttosto problematica. Digital Foundry ha cercato di fare il punto della situazione.

Bloodstained Ritual of the Night: i limiti della versione Switch

Grazie all’analisi tecnica di Digital Foundry possiamo dare un’occhiata a come si comporta la tanto vociferata versione Switch di Bloodstained. In termini di risoluzione, in Modalità TV il titolo raggiunge i 720p, mentre in Modalità Portatile raggiunge i 576p. Per quanto riguarda il frame rate il gioco di ArtPlay e Igarashi gira a 30fps piuttosto stabili che calano vistosamente nei momenti più frenetici. Anche a livello grafico il titolo perde molto rispetto alle altre console, con dettagli e texture di bassa qualità. Molto più dilatati anche i caricamenti. Problemi che le, già annunciate, future patch potrebbero in parte risolvere.

