Robocop: il reboot di Boklamp manterrà la tuta originale

Da diverso tempo sono in atto discussioni riguardo il futuro reboot di Robocop, diretto da Neil BlomKamp. Al momento, oltre alla certezza che lo script stia venendo scritto non sono state fornite molte informazioni, fino ad oggi. Difatti lo stesso regista ha ammesso su Twitter che nel film sarà mantenuta la tuta originale del franchise.

L’affermazione di Blomkamp è giunta in seguito ad una domanda posta da un fan sul suo profilo Twitter, che il regista ha avuto l’accortezza di rispondere in brevissimo tempo, rassicurando migliaia di persone in tutto il mondo. Difatti, una delle lamentele più frequenti nel reboot del 2014 ha riguardato proprio il re-design della tuta del protagonista, del tutto differente rispetto a quella originale se non per poche accortezze. Gli amanti dello storico franchise possono quindi dirsi fiduciosi, in quanto sembra che il reboot di Blomkamp non solo sarà fedele nelle atmosfere ai primi film, ma anche dal punto di vista stilistico.

Nel reboot di Robocop sarà presente la tuta originale

Non risulta tuttavia chiaro se la tuta del protagonista della pellicola sarà comunque resa in qualche modo più attuale, o se sarà realizzata in computer grafica. Non rimane altro quindi che attendere future notizie da parte della produzione del reboot e sperare per il meglio.

Fonte: We Got This Covered