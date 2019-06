Halo Reach: un video gameplay mostra la Beta per PC

In questi giorni si sta tenendo un Beta test della versione PC di Halo Reach, che arriverà prossimamente all’interno della Halo The Master Chief Collection. Considerando che il test è limitato ad uno stretto numero di utenti, il team di sviluppo ha rilasciato un video per mostrare il gioco.

Halo Reach: ecco come si comporta su PC

Il video, della durata di circa 17 minuti, visibile in calce mostra la qualità tecnica che il titolo ha raggiunto nella sua versione Beta. Il gameplay mostra una missione della Campagna principale chiamata Tip of the Spear. La build, inoltre, gira con un supporto alla risoluzione 4K e con un frame rate di 60fps. Grazie a questo test, 343 Industries avrà modo di poter ascoltare i feedback degli utenti, soprattutto per il supporto di mouse e tastiera, per poi migliorare la build e allargare il bacino di utenza.

