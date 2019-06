Children of Morta: aperti i preordini, in uscita a settembre

Children of Morta è un titolo roguelike in pixel art sviluppato da Dead Mage e pubblicato da 11-bit Studios. Il titolo sarà disponibile da settembre su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Oggi, il team di sviluppo ha annunciato che i preordini per le varie versioni sono finalmente aperti, con un 10% di sconto.

Children of Morta: disponibile anche un nuovo trailer

In occasione dell’apertura dei preordini, Dead Mage ha pubblicato anche un nuovo trailer che mostra alcuni spezzoni di gameplay. Per chi non lo sapesse, il titolo ci porta ad impersonare ben sei diversi personaggi, ognuno con abilità e caratteristiche uniche, il cui compito è quello di sconfiggere la cosiddetta Corruzione, un antico male che sta cercando di espandersi per tutto il mondo.

