Imperial SaGa Eclipse: teaser trailer, sito e a account twitter

Durante l’evento “Imperial SaGa Fan Kanshasai” organizzato da Square Enix e svoltosi sabato, era stato annunciato Imperial SaGa Eclipse, seguito di Imeperial Saga, browser game disponibile dal 2015 e che ha visto la chiusura dei server a dicembre scorso.

Imperial SaGa Eclipse: arriverà su PC e smarthpone

Oggi Square Enix ha deciso di mostrare un breve teaser trailer caricato su YouTube, aprire il sito ufficiale e un account Twitter. Il nuovo capitolo arriverà su PC e smartphone (anche se non è ancora arrivata l’ufficializzazione delle console), ma non sono state mostrate i ìmmagini di gameplay. L’ultimo tweet fa sapere che il team è in cerca di giocatori per la fase closed beta.

