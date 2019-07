Classifica Italiana: in testa c’è Crash Team Racing Nitro-Fueled

È il titolo del momento, e infatti Crash Team Racing Nitro-Fueled è il gioco più venduto nella settimana tra il 17 e 23 giugno. Ottimo debutto nella penisola italica per la riedizione del celebre racing game di Naughty Dog del ’99. A completare il podio, alle spalle del titolo Activision/Beenox, due giochi immortali come Grand Theft Auto V e Minecraft (nella versione PlayStation 4).

Classifica Italiana: Rocket League chiude la Top Ten

L’edizione Switch di Minecraft è invece in quarta piazza, mentre resiste in top ten Days Gone. Qui sotto la classifica completa:

1 Crash Team Racing Nitro-Fueled

2 Grand Theft Auto V

3 Minecraft (Edizione PlayStation 4)

4 Minecraft (Edizione Nintendo Switch)

5 MotoGP 19

6 Detroit: Become Human

7 Days Gone

8 Mario Kart 8 Deluxe

9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

10 Rocket League

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.