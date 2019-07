GTA 6 arriverà solamente su PS5 e Xbox Scarlett, ecco le papabili ambientazioni

Secondo alcuni rumor su Reddit, sono venuti a galle alcune indiscrezioni su GTA 6, secondo i quali, l’opera arriverà solamente su PS5 e Xbox Scarlett. Inoltre, come se non bastasse, sembrerebbe che lo sviluppo del progetto è iniziato nel 2012, ma la produzione è partita dal 2015 con il nome di “Project Americas”, dove quest’ultima è stata messa in pausa per concentrarsi alla realizzazione di Red Dead Redemption 2, titolo disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

GTA 6: ecco le possibili ambientazioni

Per quanto concerne l’ambientazione, a quanto pare, la produzione sarà ambientata interamente a Vice City, ma anche a Rio de Janeiro, in Brasile, dove alcune missioni porteranno il giocatore a Liberty City. Anche se, il leaker su Reddit menziona anche Cuba come possibile ambientazione.

Rispetto a GTA V, questa produzione presenterà un solo personaggio e vedrà quest’ultimo negli anni ’70 e ’80. Ecco alcune informazioni su character e trama:

Si gioca nei panni di un aspirante trafficante di droga che si chiama Ricardo. Kacey fa parte della narrazione. Si inizia come un piccolo corriere che lavora per uno spacciatore di Vice City, per poi passare a una grande area del Sud America; si creeranno connessioni con grandi signori della droga e si potrà fare carriera.

Vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzione poiché si trattano sempre di rumor. Intanto, aspettiamo notizie ufficiali da parte di Rockstar Games.

