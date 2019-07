Jumanji The Next Level: diffuso il trailer ufficiale

Sony ha da poco diffuso il primo trailer ufficiale di Jumanji: The Next Level, sequel dell’acclamato Welcome To The Jungle. All’interno del corposo video, riportato in fondo a questo articolo, vengono introdotti i fatti della terza pellicola del rinnovato franchise.

Il trailer informa quindi che in seguito ai fatti del primo film i protagonisti, dopo essersi separati per diverso tempo, hanno deciso di passare nuovamente del tempo insieme, a casa del nonno di Spencer. Il ragazzo tuttavia non fa in tempo a rivedere i suoi amici che viene risucchiato nuovamente all’interno di Jumanji e toccherà ai suoi compagni salvarlo. Una volta entrati nel gioco qualcosa però va storto, poiché gli avatar del primo film saranno assegnati casualmente ai protagonisti, impedendo di sceglierli liberamente. Come se non bastasse perfino il nonno di Spencer, interpretato da Danny De Vito e il suo anziano amico finiscono nel gioco, ottenendo però gli avatar di The Rock e Kevin Hart.

In Jumanji: The Next Level, i protagonisti dovranno affrontare territori ancora più ostici, senza potersi affidare ai loro avatar abituali

Infine appare evidente che il gruppo di amici dovranno affrontare dei nuovi territori ancora più ricchi di pericoli rispetto al passato, come suggerito anche dalla loro guida. L’uscita nelle sale italiane di Jumanji: The Next level è prevista a gennaio 2020.