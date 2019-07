The Witcher: ecco le prime immagini della serie Netflix

Manca ormai poco tempo all’arrivo sulla piattaforma Netflix della serie live action dedicata a The Witcher. Per mesi e mesi i fan hanno desiderato del materiale concreto riguardante la produzione e quest’ultimo è finalmente arrivato. Difatti sono da poco state diffuse le prime immagini ufficiali della serie dedicata allo strigo.

Le prime immagini ufficiali mostrano Geralt, Ciri e Yennefer

All’interno della raccolta di immagini che trovate in fondo a questo articolo vengono raffigurati sia Cavill nei panni di Geralt che Anya Cholatra come la maga Yennefer e Freya Allan come Ciri. Ogni personaggio descritto è stato raffigurato con abiti perfettamente in linea con quanto narrato nei racconti di Sapkowski, da cui la serie sarà interamente basata stando a quanto detto finora. Infine un dettaglio che sicuramente avrà attirato le attenzioni dei fan è relativo alla presenza di una sola spada sulla schiena di Geralt. Questo fatto potrebbe essere dovuto ad un approccio nella narrazione più fedele ai libri, dove lo strigo nasconde la sua seconda lama d’argento in una sacca legata al suo fedele destriero Rutilia.

L’uscita della serie avverrà entro la fine dell’anno corrente, anche se manca ad ora una data effettiva.