Sandman: Netflix realizzerà una serie sul fumetto

Ormai è risaputo che Netflix stia investendo parecchio in serie basate su opere di fantasia, come l’imminente The Witcher. Da poche ore è stato reso noto, tramite The Hollywood Reporter, che la società ha da poco acquisito i diritti per produrre una serie TV dedicata a Sandman.

Stando a quanto riportato la piattaforma streaming avrebbe quindi stipulato un importante contratto con la Warner Bros, in modo da realizzare un adattamento sull’opera DC Comics. Il protagonista della vicenda sarà quindi Morfeo, dio dei sogni, che sarà quindi coinvolto in eventi soprannaturali insieme ad altre entità presenti nell’opera cartacea, o almeno questo è quanto dovrebbe accadere in teoria. La serie sarà quindi realizzata con l’aiuto di Neil Gaiman, autore dell’opera originale, e David S. Goyer, sceneggiatore del Cavaliere Oscuro di Nolan.

Netflix si prepara ad adattare l’opera fumettistica di Sandman

Non sono state fornite informazioni in merito a data di uscita e cast dell’opera, ma queste ultime sicuramente non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.