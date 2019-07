Annunciata la data d’uscita per The Walking Dead The Telltale Definitive Series

Skybound Games ha recentemente rivelato la data d’uscita ufficiale per The Walking Dead The Telltale Definitive Series, la quale sarà disponibile sul mercato nella giornata del 10 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC (solo digitale) al prezzo di €49,99.

The Walking Dead The Telltale Definitive Series: ecco cosa conterrà l’edizione

In merito all’argomento, questa versione includerà tutte e quattro le stagioni, con l’aggiunta di bonus digitali.

L’edizione contiene tutte e quattro le stagioni della serie, insieme a The Walking Dead Michonne, il contenuto scaricabile di 400 Days e diversi bonus digitali. Ci sono oltre 50 ore di gameplay in 23 episodi unici, oltre 10 ore di commentario degli sviluppatori, feature e bonus dietro le quinte tra cui gallerie di concept e character art, il breve documentario Return of The Walking Dead, ricreazioni fedeli di menu classici e un lettore musicale con oltre 140 tracce. La collezione include anche l’applicazione del Graphic Black per tutte le stagioni, uno stile artistico che rende omaggio ai fumetti di The Walking Dead precedentemente disponibile solo per la stagione finale.

Inoltre, proprio per l’occasione, Skybound Games ha rilasciato un trailer dedicato all’edizione, grazie al quale potete visionarlo in calce alla notizia.

