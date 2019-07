Crash Team Racing Nitro Fueled: disponibile la prima stagione del Grand Prix

Da qualche ora è possibile scaricare l’aggiornamento di Crash Team Racing Nitro Fueled che porta la prima stagione del Grand Prix (ovvero il Nitro Tour Grand Prix) all’interno del gioco. Già ve ne avevamo parlato ieri con il trailer ufficiale, e da oggi potrete iniziare a guadagnare punti nitro per sbloccare le tante ricompense disponibili.

Crash Team Racing Nitro Fueled: è arrivato il Nitro Tour

Tante le novità come abbiamo detto, a partire dal nuovo tracciato, Tour del Crepuscolo, e poi nuovi personaggi sbloccabili tramite pit stop come Megumi, Ami, Liz e Isabella, e Tawna invece come ricompensa con i nitro point. E ancora nuovi kart, adesivi e decorazioni, tra cui il Kart Champion, che si ottiene se ci si piazza nella top 5% dell’evento. Oltretutto, essendo questo il Nitro Tour, se si gareggia con piloti, skin e quant’altro dell’evento, si otterranno più nitro point una volta completate le sfide.

Ecco tutti dettagli dell’aggiornamento, tramite Activision:

Sarà risolto il problema del danneggiamento dei dati su PS4, nel frattempo, raccomandiamo che i giocatori evitino di giocare a Time Trials come misura preventiva. Questo problema non dovrebbe verificarsi su Nintendo Switch e Xbox One.

Verranno regalate 2.500 monete Wumpa una tantum a tutti i giocatori di Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Funzionalità e aggiunte di contenuti

1. Introduzione del contenuto del Grand Prix:

Sarà introdotto il Nitro Tour Grand Prix e potrai iniziare a guadagnare Nitro Points utili per sbloccare una varietà di contenuti di personalizzazione bonus.

“Twilight Tour” sarà una traccia nuova di zecca disponibile per le modalità Arcade locale e Online. Si potrà sbloccare il personaggio di Tawna guadagnando punti Nitro, ma sarà disponibile solo per l’attuale stagione del Grand Prix, una volta terminata sarà sostituita da un altro personaggio.

2. Introduzione delle classifiche online:

Le classifiche verranno aggiunte al menu Grand Prix.

Classifica online Nitro Point: puoi guadagnare Nitro Points completando le sfide accessibili nel menu Grand Prix. Più punti Nitro raccogli, più salirai in classifica!

Classifica del campionato : puoi guadagnare punti in base alla tua prestazione mentre giochi al multiplayer online: ti viene assegnato un numero di punti ogni volta che completi una gara in multiplayer online. Ricevi più punti più alto è il tuo piazzamento quando ogni gara è finita (prima è la più alta e l’ottavo è il minimo). La classifica è sbloccata dopo aver completato la tua prima gara online.

I premi della classifica saranno distribuiti il ​​primo giorno successivo al Grand Prix e verranno resettati alla fine di ogni stagione.

3. The Pit Stop

Una varietà di nuovi contenuti sarà aggiunta al Pit Stop, inclusi karts, personaggi, skin di personaggi, decalcomanie, lavori di verniciatura, ruote e adesivi per kart che possono essere riscattati con Wumpa Coins. Saranno introdotti degli oggetti riscattabili tramite i Nitro Points.

4. Online

Le animazioni sul podio verranno aggiunte alle partite online quando finirai tra i primi 3 di una gara multiplayer online.

5. Miglioramenti dell’interfaccia utente

Una funzione “Messaggio del giorno” verrà aggiunta al menu principale. Ricontrolla ogni giorno quando il tuo sistema è connesso a Internet per messaggi importanti!

6. Guadagna monete Wumpa

Saranno effettuati aggiustamenti al rilascio delle monete Wumpa e ulteriori informazioni saranno aggiunte al rapporto di fine gara, in modo da poter sapere perché si è guadagnato quel dato numero di monete.

7. Icone dei caratteri

Le icone della mini-mappa e le icone dei corridori rappresenteranno ora la skin del personaggio che hai equipaggiato.

La patch inoltre correggerà alcuni problemi minori già noti ad Activision e inoltre saranno rielaborate alcune mappe per rimuovere i punti bloccati, quindi dovrebbe essere possibile usare nuove scorciatoie.

Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Switch