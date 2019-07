Sony potrebbe acquisire Remedy Entertainment, secondo i rumor

Negli ultimi giorni, Remedy Entertainment (Quantum Break, Control) sta facendo molto parlare di sé grazie ai diritti di sfruttamento dell’IP di Alan Wake tornati in proprio possesso. Stando alle recenti voci di corridoio che stanno spuntando in rete, il team capitanato da Sam Lake potrebbe diventare uno studio first party di Sony Interactive Entertainment.

Sony ha recentemente visitato gli studi di Remedy

Recentemente, il CEO della compagnia giapponese Jim Ryan ha affermato che con l’avvento di PlayStation 5 si sta puntando all’acquisizione di nuovi studi che possano ampliare l’offerta ludica del marchio PlayStation con nuove IP esclusive. Uno di questi nuovi studi potrebbe effettivamente essere Remedy. In un recente articolo di Push Square, infatti, tra i vari candidati per l’acquisizione figurerebbe anche lo studio di Lake, confermato da diverse fonti interne alle compagnie. A completare il cerchio ci pensa anche la recente visita di Shuhei Yoshida, presidente di SIE Worldwide Studios, agli studi di Remedy Entertainment. Non ci resta che attendere futuri aggiornamenti.

