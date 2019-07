Sekiro Shadows Die Twice: tutte le guide per completare il gioco al 100%

Sekiro Shadows Die Twice è stato probabilmente uno dei titoli più importanti e significativi di inizio anno, capace di catalizzare completamente l’attenzione degli utenti grazie sia ad un combat system semplicemente incredibile che sopratutto per la sua spiccata difficoltà, la quale ha posto in seria difficoltà milioni di player in tutto il mondo. Partendo proprio dalle proibitive sfide celate dall’action di FromSoftware, noi di GamesVillage abbiamo realizzato un numero eccezionale di guide sul prodotto, realizzate con il chiaro obiettivo di fornirvi supporto nel tortuoso cammino per il completamento del gioco. Oggi, a distanza di qualche mese dalla sua realese, abbiamo pensato di condensare in un solo articolo il frutto di mesi di guide, per consentirvi una fruizione più ordinata e agevole dei nostri contenuti. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, iniziamo subito il nostro recap delle guide di Sekiro Shadows Die Twice.

Sekiro Shadows Die Twice: strumenti prostetici

Se c’è un aspetto da non sottovalutare nell’impervio mondo di gioco di Sekiro Shadows Die Twice quello è sicuramente l’ottenimento di tutti gli strumenti prostetici, fondamentali tanto per fronteggiare i nemici in battaglia quanto per variare il combat system della produzione. Ma quante sono le modifiche al braccio meccanico del protagonista? Ben 10. Ecco come trovarle tutti:

– Shuriken Caricato

– Getto Ardente

– Castagnola Shinobi

– Ascia Caricata

– Corvo della Nebbia

– Sabimaru

– Lancia Caricata

– Ombrello Caricato

– Ventaglio Gigante

– Fischietto

Sekiro Shadows Die Twice: i Boss

Il vero fulcro della produzione, però, è chiaramente il combattimento con gli innumerevoli boss principali e secondari, i quali potrebbero apparire come uno scoglio insormontabile per i non avvezzi al genere. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare video guide praticamente per tutte le mostruose creature della produzione, così da offrirvi le chiavi in mano di Sekrio. Vediamoli insieme tutti:

– Generale Namori Kawarada

– Orco Incatenato

– Cacciatore di Shinobi Enshin di Misen

– Juzou l’Ubriacone

– Falena

– Senza Testa/Sott’acqua

– Gyoubu Oniwa

– Toro Ardente

– Shikibu Toshikatsu Yamauchi

– Jinsuke Saze

– Genichiro Ashina

– Centopiedi Sen’Un/Braccia Lunghe Giraffa

– Scimmie del Tempio

– Shirafuji/Shirahagi Occhi di Serpente

– Monaca Corrotta

– Scimmia Guardiana/ Scimmi Guardiana Immortale

– Guerriero Shichimen

– Drago Divino

– Demone dell’Odio

– Emma e Isshin Ashina

– Isshin Ashina

Infine, per i veri completisti, per coloro che non vogliono proprio lasciarsi sfuggire assolutamente niente, vi segnaliamo la nostra gigantesca guida ai trofei, con la quale sbloccare tutti gli obiettivi, potenziare al massimo il protagonista e scoprire tutti i segreti di Sekiro. Davvero imperdibile. Speriamo vivamente di esservi stati d’aiuto con questo recap, e vi invitiamo a segnalarci – quando volete – le produzioni su cui vorreste che concentrassimo la nostra azione produttiva. Un saluto e alla prossima!