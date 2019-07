Shenmue 3: Epic Games risarcirà i backer di tasca propria

Nelle ultime settimane Shenmue 3 e Epic Games Store sono stati al centro del ciclone per via delle numerose lamentele scaturite dall’esclusività del nuovo titolo di Yu Suzuki sul noto store digitale, scatenando così la furia di tutti i giocatori che avevano finanziato il titolo su Kickastarter con la speranza di poterlo giocare su Steam (come prometteva la campagna fondi). A peggiorare la situazione ci hanno pensato le dichiarazioni del team di sviluppo Ys Net che non prometteva il risarcimento ai vari backer. Ora, però, sembrerebbe esserci una soluzione.

Shenmue 3: la dichiarazione di Tim Sweeney

A sbloccare una situazione che si stava rivelando molto amara ci pensa la stessa Epic Games, la quale ha affermato che effettuerà i risarcimenti di propria mano. La comunicazione arriva tramite un post su Twitter di Tim Sweeney, CEO di Epic, che ha svelato come Epic Games risarcirà ogni finanziatore del gioco per non andare ad intaccare i fondi raccolti da Ys Net per lo sviluppo del titolo e rischiare di compromettere quest’ultimo. In aggiunta, il CEO ha affermato che, d’ora in avanti per casi simili, Epic Games cercherà di scendere a patti con i propri partner per prevenire situazioni del genere.

