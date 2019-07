eFootball PES 2020: Konami si assicura la licenza ufficiale del Manchester United

eFootball PES 2020 vedrà la presenza della licenza ufficiale del Manchester United, questo andrà a contribuire ai miglioramenti costanti che Konami sta apportando al suo titolo calcistico per competere con la serie FIFA di EA Sport. Grazie a questa acquisizione i Red Devils non saranno più il Man Red in PES 2020, e l’Old Trafford, sarà ricreato virtualmente nel gioco.

eFootball PES 2020: presto in arrivo la demo

Diversi giocatori dello United sono stati sottoposti a scansioni del corpo per ricreare le proprie sembianze nel gioco in modo più accurato, mentre il giovane centrocampista Scott McTominay è stato nominato ambasciatore ufficiale PES 2020. Saranno presenti anche alcune leggende del club come David Beckham e Park Ji-Sung. Probabilmente possiamo anche aspettarci che il Manchester United sia uno dei team in evidenza nella prossima demo ma, ovviamente, questo non è stato ancora confermato.

eFootball PES 2020 verrà lanciato per PS4, Xbox One e PC il 10 settembre.

