Lucca Comics & Games 2019: Hirohiko Araki, creatore di JoJo, sarà ospite alla fiera

Lucca Comics & Games si è da sempre dimostrata una fiera di grande importanza a livello nazionale e internazionale per ogni appassionato di fumetti, videogiochi e l’intero immaginario Fantasy e Sci-Fi, grazie anche ai numerosi ospiti internazionali che possono avere un confronto e un dibattito con la propria fanbase italiana. Recentemente è stato annunciato che, tra gli ospiti della prossima edizione, sarà presente anche il famoso mangaka Hirohiko Araki.

Lucca Comics & Games 2019: ecco le date in cui sarà presente Araki

Come tutti quanti voi sicuramente saprete, Hirohiko Araki è famoso per essere il creatore della serie manga e anime Le Bizzarre Avventure di JoJo, una delle serie più amate in tutto il mondo grazie al suo spirito delirante e i personaggi sopra le righe che riescono ad entrare facilmente nel cuore dei lettori. Basti pensare che, solamente in Giappone, ha venduto più di 100 milioni di copie e, in Italia, è il manga più longevo di sempre. Hirohiko Araki sarà presente in quel di Lucca nelle giornate del 30 e 31 ottobre; un grande onore per gli organizzatori e gli appassionati poiché sarà la prima volta che il mangaka sarà presente in una convention all’estero. Dopotutto, l’influenza che il nostro Paese ha sull’autore è ben nota, basti pensare all’arco narrativo Vento Aureo ambientato completamente nella nostra penisola. Sarà sicuramente un’occasione da non perdere, nonostante non sarà possibile farsi fare autografi, prossimamente verranno rivelati i dettagli sulle attività che coinvolgeranno l’autore. La fiera si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games