Metal Wolf Chaos XD: annunciata la data di uscita

Metal Wolf Chaos XD verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 agosto, l’informazione arriva dalla scheda del prodotto presente sul Microsoft Store. Al lancio sarà disponibile anche un componente aggiuntivo denominato ” Skin Pack “, anche se il suo contenuto non è stato ancora rivelato.

Metal Wolf Chaos XD: una remastered coi fiocchi

In Metal Wolf Chaos XD il paese è in pericolo mentre il presidente Michael Wilson difende la nazione da una ribellione su vasta scala guidata dal vicepresidente e dalle legioni meccanizzate che comanda. Come 47 ° Presidente degli Stati Uniti, è vostro dovere giurato riprendervi il paese con ogni mezzo necessario e porre fine a questo colpo di stato.

Devolver Digital e FromSoftware hanno collaborato con lo sviluppatore General Arcade per modernizzare Metal Wolf Chaos, che venne lanciato nel dicembre 2004 esclusivamente in Giappone. Le novità prevedono una fedeltà visiva aggiornata, controlli e gameplay perfezionati, un nuovo sistema di salvataggio e supporto alla risoluzione 4K.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games