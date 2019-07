Monster Hunter World Iceborne vedrà il ritorno del Barioth

A settembre, gli appassionati di caccia fantasy avranno molto con cui divertirsi grazie all’uscita di Monster Hunter World Iceborne, prima grande espansione del titolo action RPG di Capcom. Come già annunciato, l’espansione prevede tanti nuovi contenuti che andranno ad ampliare l’offerta del gioco, tra cui nuove ambientazioni, nuove equipaggiamenti, nuove armi e nuovi mostri da cacciare, tra cui uno che farà il suo grande ritorno, il Barioth.

Monster Hunter World Iceborne: un video per il Barioth

Grazie al coverage esclusivo della rivista Game Informer, si è scoperto che uno dei nuovi mostri presenti nell’espansione sarà il Barioth, creatura apparsa per la prima volta in Monster Hunter 3. Grazie ad un nuovo video, rilasciato sempre da GI, possiamo dare una prima occhiata alla nuova versione del Barioth, che si presenta come un’enorme viverna alata dotata di grossi e affilati denti a sciabola. L’espansione sarà disponibile dal prossimo 6 settembre.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games