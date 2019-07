GRID: Codemasters rimanda la data di lancio

GRID verrà pubblicato a partire dall’11 ottobre su Xbox One, PlayStation 4 e PC, e non più il 13 settembre, come precedentemente comunicato da Codemasters. Gli acquirenti dell’Ultimate Edition disporranno di un accesso anticipato di tre giorni, potendo giocare a partire dall’8 ottobre. Il gioco rimane previsto anche per Google Stadia, sarà presente nella line-up di lancio della nuova piattaforma che avverrà nel mese di novembre.

GRID: la data di uscita è stata spostata per dare più visibilità al gioco

GRID, che ha ricevuto svariate nomination e premi all’E3 2019, è stato rimandato per dare maggiore visibilità a un gioco su cui Codemasters punta molto. La software house inglese, comunicando il rinvio, ha rivelato anche che nuove informazioni e nuovi video di gameplay sono in arrivo entro i prossimi due giorni.

