Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul tornano ad anticipare il film

Da tempo è stato reso noto l’arrivo di una pellicola sequel dedicata all’ormai conclusasi saga di Breaking Bad. Pochi giorni fa, sia Brian Cranston (Walter White), che Aaron Paul (Jessie Pinkman) hanno diffuso un tweet probabilmente collegato alla produzione della pellicola. Da pochissimo tempo i 2 attori hanno rilasciato un nuovo indizio.

La cosa decisamente interessante è la scelta di parole adottata per la frase sottostante il post di Instagram. Difatti entrambi gli attori hanno commentato con un semplice, ma intrigante “Even Sooner“, chiaro riferimento al primo post pubblicato giorni fa, che includeva appunto la scritta “Soon”. Cosa vorrà intendere in realtà l’iconico duo è difficile a dirsi con esattezza, ma potrebbe trattarsi di un riferimento alla futura pellicola diretta da Vince Gillian. La presenza di Cranston nella foto confermerebbe ulteriormente il suo coinvolgimento nel progetto, ma è tutto ancora da vedere.

L’iconico duo di Breaking Bad potrebbe tornare in azione a breve nel film sequel della celebre saga

Non rimane altro che attendere conferme ufficiali in merito all’intrigante questione e sperare per il meglio.