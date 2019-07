Elon Musk: “i videogiochi sono la ragione per cui lavoro con la tecnologia”

Negli ultimi anni è quasi impossibile non aver mai sentito parlare di Elon Musk. Il celebre imprenditore e filantropo non è noto solamente per avere creato la famosa azienda Tesla, ma anche per il contributo che sta portando allo sviluppo di nuove tecnologie, grazie anche alle sue folli e geniali idee (come quella di colonizzare Marte o lo sviluppo del mezzo di trasporto Hyperloop). Recentemente, Musk è stato presente anche allo scorso E3 2019 per parlare del suo rapporto con i videogiochi.

Elon Musk: i videogiochi sono la ragione principale per cui lavoro con la tecnologia

Quello che non tutti sanno, è che Elon è anche un grande appassionato di videogiochi (per il suo compleanno si è fatto regalare una statua a grandezza naturale del Vault Boy, mascotte di Fallout). Proprio per questo, all’E3 2019, ha avuto modo di parlare di questo medium che ci accomuna, svelando quanto sia importante per lui.

Probabilmente LA ragione principale per il mio interesse nella tecnologia è legata proprio ai videogiochi. Non credo che avrei cominciato a programmare o ad essere interessato ai computer senza i videogiochi. Credo che questi siano una forza molto potente per fare avvicinare i giovani alla tecnologia, molto più di quanto le persone immaginino.

L’imprenditore ha continuato affermando che se si chiedesse ai programmatori che lavorano per Tesla o SpaceX (ed altri nel mondo) come abbiano iniziato le loro carriere, loro risponderebbero “grazie alle case di sviluppo di videogiochi”.

Elon Musk: grazie ai videogiochi possiamo creare i nostri software

Inoltre, secondo Musk il problem solving che offre il videogioco viene spesso in aiuto del problem solving dello sviluppo di software. Come esempio ha affermato che il suo team in Tesla ha avuto modo di sviluppare il sistema di autopilota delle sue macchine grazie ai motori grafici usati per i videogiochi, i quali offrono la possibilità di ricreare fotorealisticamente tutti gli elementi del paesaggio nel minimo dettaglio, utili per rendere precisi al millimetro i test effettuati.

Il noto filantropo ha infine concluso con una massima che può dare ispirazione non solo ai programmatori, ma a tutti:

Secondo la mia esperienza, se stai cercando di creare qualcosa che altri amano, ma tu no, è difficile che esca qualcosa di grande. Se stai lavorando a qualcosa e te ne innamori, è un buon segno. In quel caso non preoccuparti che possa non piacere agli altri. Se a te piace, piacerà anche a loro.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games