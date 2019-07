Xbox Game Pass: rivelati i giochi in arrivo a luglio

Xbox Game Pass, nel mese di luglio, vedrà l’inserimento di 8 nuovi titoli nella sua libreria. Major Nelson ha comunicato che dal 4 luglio saranno disponibili i seguenti giochi: La Terra di mezzo: L’Ombra della Guerra, My Time at Portia, Undertale (esclusivamente per PC). L’11 luglio invece arriveranno: Blazing Chrome, Dead Rising 4, LEGO City Undercover (esclusivamente per console), Timespinner (esclusivamente per PC), Unavowed (esclusivamente per PC).

Xbox Game Pass: gli abbonati possono provare il Tech Test di Gears 5

Oltre a tutti questi giochi, gli abbonati potranno provare il Tech Test di Gears 5, l’accesso sarà garantito senza la necessità di preordinare il gioco.

Contestualmente all’arrivo dei nuovi giochi, verranno eliminati i seguenti titoli dalla libreria dell’Xbox Game Pass su console:

Aftercharge (9 luglio)

Warhammer Vermintide 2 (10 luglio)

LEGO Movie: The Videogame (16 luglio)

Dandara (31 luglio)

Dead Rising 2 (31 luglio)

Hitman Stagione 1 (31 luglio)

Metal Slug XX (31 luglio)

Defense Grid: The Awakening (31 luglio)

Hexic 2 (31 luglio)

Iron Brigade (31 luglio)

