World War Z: disponibile l’aggiornamento The Six Skulls

In rete già girava da ieri il trailer dell’aggiornamento per World War Z, The Six Skulls. Oggi il filmato è stato pubblicato sui canali social di Focus Home Interactive, PlayStation e Xbox. Questo perché l’update è disponibile proprio da oggi, per entrambe le console. La versione PC arriverà invece a breve.

World War Z: nuova difficoltà e nuove armi

Tra le novità inserite con l’aggiornamento, arriva un nuovo livello di difficoltà, ancora più complesso, chiamato extreme. Completandolo, si può ottenere una nuova arma melee, la spada Wakazashi: per ottenerla basta completare un capitolo qualsiasi nel nuovo livello di difficoltà. Completando invece tutti i capitoli in extreme si ottiene una variante dello sniper rifle con perks unici. In futuro, tra luglio e agosto, uscirà invece un “big update” che includerà nuove armi e varianti, skin accessori e sfide settimanali. Ricordiamo che ad inizio giugno era uscito invece il DLC The Undead Sea.