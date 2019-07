Desperados III: annunciato il periodo di prova della closed beta

Desperados III entrerà in fase di closed beta dal 9 al 21 luglio, lo hanno annunciato la casa editrice THQ Nordic e lo sviluppatore Mimimi Productions. Purtroppo saranno disponibili posti solamente per 500 candidati. Per tentare la sorte e iscrivervi per la selezione potete cliccare qui.

Desperados III: il ritorno del vecchio West

Il gioco sarà fortemente ispirato al primo titolo del franchise, Desperados: Wanted Dead or Alive. In Desperados III si potrà affrontare ciascuna missione avendo a disposizione un’ampia varietà di soluzioni e percorsi diversi. Dato che la banda del giocatore sarà sempre in inferiorità numerica, solo l’uso intelligente dell’ambiente e le abilità uniche di ogni personaggio di Desperados garantiranno la vittoria.

Desperados III sarà rilasciato per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Guarda un nuovo trailer qui sotto.

