Super Mario Maker 2 è in testa alla classifica giapponese

Nelle ultime ore, Famitsu ha pubblicato la lista dei titoli più venduti in Giappone dal 24 giugno al 30 dello stesso mese. Veniamo a conoscenza che in testa alla classifica debutta Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, vendendo sul mercato del Sol Levante ben 193.153 copie.

Super Mario Maker 2: il titolo ha riscosso un buon successo in Giappone

Intanto, a seguirlo troviamo Jikkyou Powerful Pro Yakyuu e Yo-kai Watch 4 We’re Looking Up at the Same Sky, dove occupano rispettivamente la seconda e terza posizione all’interno della classifica. Ecco la lista completa dei prodotti più venduti in Giappone:

[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 196,153 [NSW] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu (Konami, 06/27/19) – 75,505 [NSW] Yo-kai Watch 4: We’re Looking Up at the Same Sky (Level-5, 06/20/19) – 40,376 (191,097) [PS4] Samurai Shodown (SNK, 06/27/19) – 16,662 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) -10,161 (3,140,500) [PS4] KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! (Entergram, 06/27/19) – 8,856 [NSW] Doraemon Story of Seasons (Bandai Namco, 06/13/19) – 8,749 (65,544) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,108 (2,348,789) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 7,795 (830,685) [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (Bundle Editions Included) (Nintendo, 11/16/18) – 7,781 (1,565,955)

