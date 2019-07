Kazunori Yamauchi: Gran Turismo 7 sarà la celebrazione della storia della serie

Kazunori Yamauchi non ha soddisfatto le attese dei fan al lancio di Gran Turismo Sport, infatti in molti si sono trovati spaesati da un titolo incentrato sulle competizioni online. Ma col passare del tempo gli amanti della serie, grazie al continuo rilascio di contenuti post-lancio, son ritornati ad avvicinarsi al gioco. Ora sembra che lo sviluppatore del gioco con Gran Turismo 7 voglia guardare al passato della serie.

Kazunori Yamauchi: in Gran Turismo 7 ci sarà ampio spazio per la realtà virtuale

In un’intervista con GT Planet, Kazunori ha riflettuto su diverse cose, partendo dall’accoglienza di GT Sport fino a parlare della realtà virtuale. Parlando del prossimo gioco della serie ha detto che grazie alla tecnologia di PS5 intende puntare molto proprio sulla VR.

Inoltre dalle seguenti dichiarazioni traspare la sua intenzione di creare quello che potrebbe essere considerato, fino al successivo ovviamente, l’episodio definitivo della serie:

“Di solito non gioco alle passate edizioni di Gran Turismo. Ma da quando ho iniziato a girare per il mondo per seguire le competizioni, i giocatori mi hanno fatto provare GT2 o GT3. Quindi ho avuto l’opportunità di giocarli di recente, ed è stato sorprendente vedere quante cose ho dimenticato a proposito di quei giochi. Penso che il prossimo titolo che andremo a creare sarà una combinazione di passato, presente e futuro: una forma definitiva di Gran Turismo “.

Non sappiamo ancora su quale piattaforma sarà rilasciato Gran Turismo 7, ma visto le tempistiche possiamo ipotizzare un rilascio su PlayStation 5, anche se bisogna ricordare che il sesto episodio della serie venne lanciato a sorpresa nel 2013 su PlayStation 3 che era nella fase finale del suo ciclo vitale.

