Huawei: EMUI 9.1 in arrivo nei territori UAE

L’EMUI 9.1 è sicuramente l’aggiornamento più desiderato da parte dei possessori dei dispositivi Huawei ed Honor. Ebbene la nuova versione di questa interfaccia sta venendo lentamente diffusa, iniziando dai territori dell’UAE. La 9.1 porta quindi con se diverse migliorie, principalmente relative alle prestazioni del sistema.

Secondo quanto riportato vi sarà un notevole miglioramento del 20% per quanto riguarda la velocità di lettura casuale e di apertura delle app. Inoltre la nuova interfaccia utilizzerà una memoria basata su un sistema di file proprietario, chiamato EROFS. Da questo aggiornamento la memoria occupata dal sistema operativo sarà notevolmente ridotto, donando 2GB di spazio aggiuntivo. Sarà poi inclusa la nuova funzione GPU Turbo 3.0, in grado di donare una grafica migliore ed un framerate aumentato in diversi titoli mobile. Anche il design dell’interfaccia sarà rinnovato, divenendo più organico ed esteticamente piacevole.

EMUI 9.1 fornirà una lunga serie di migliorie

Vi saranno poi molte altre aggiunte in termini di funzionalità, tutte atte a rendere l’esperienza utente ancora più confortevole. L’azienda cinese diffonderà questo nuovo aggiornamento in futuro in altri paesi e su una più ampia gamma di smartphone, dato che al momento essa risulta disponibile su un ristretto numero di smartphone.

Non rimane quindi altro che attendere che ciò accada e sperare per una diffusione più rapida nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: Techradar