Call of Duty Modern Warfare permetterà di ricaricare le armi durante la mira

Nonostante sia stato annunciato ormai quasi due mesi fa, si ancora ben poco riguardo il prossimo Call of Duty Modern Warfare, soft reboot del titolo omonimo ad opera di Infinity Ward. Tutto ciò che sappiamo, oltre al reboot, è che la Campagna principale tratterà la guerra in modo molto più crudo e realistico. Realismo che andrà ad inficiare anche il gameplay, date le ultime novità.

Call of Duty Modern Warfare: l’animazione della ricarica cambierà in base ai proiettili

Il director delle animazioni presso Infinity Ward, Mark Grigsby ha svelato qualche informazione in più sulla ricarica delle armi all’interno del gioco. Lo sviluppatore ha affermato che, mentre negli anni passati la ricarica delle armi impediva di mirare con quest’ultime togliendo l’iron sight, questo nuovo capitolo permetterà di ricaricare mentre è attivo l’ADS (Aiming Down Sight) per non distogliere l’attenzione del giocatore. Per rendere le cose più interessanti e realistiche, l’animazione terrà conto anche dei proiettili rimasti nel caricatore al momento della ricarica, oltre che alla forma e al peso del suddetto. Resta da vedere come si comporterà questa meccanica a livello di meta gaming e multiplayer.

