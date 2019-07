Assassin’s Creed Odyssey: data d’uscita per l’ultimo DLC

Assassin’s Creed Odyssey concluderà la nuova storia del DLC “Il Destino di Atlantide” a metà mese. Il terzo DLC, come comunicato da Ubisoft tramite il tweet disponibile in calce, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 luglio 2019. Tramite Twitter è stato condiviso anche uno screenshot ufficiale dell’ultimo add-on.

Il “Il Giudizio di Atlantide” sarà il nome del terzo e ultimo DLC della trilogia di contenuti aggiuntivi dell’action-RPG con protagonisti Alexios e Kassandra. L’immagine condivisa dal team di sviluppo potrebbe aver proposto la città di Atlantide, ancora al di sopra del livello del mare. Per adesso però non sono disponibili ulteriori dettagli sul nuovo contenuto.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 3, 2019