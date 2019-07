La Sirenetta: Halle Bailey sarà Ariel nel live action della Disney

L’immagine iconica di una sirenetta dalla pelle bianca e i capelli rossi, ormai, sta per diventare un vecchio ricordo; è stata, infatti, scelta Halle Bailey come protagonista del live action di “The Little Mermaid”. La cantante e attrice statunitense non solo per la prima volta interpreterà sul grande schermo la storia di Ariel, un classico della Disney, ma darà una svolta netta sul piano socio-culturale: la sirenetta sarà difatti “black”.

La Sirenetta: l’annuncio di Halle Bailey su Twitter

Un altro piccolo traguardo per la comunità afroamericana, ma soprattutto un’altra battaglia tacita, messa in atto dalla stessa casa di produzione, che sempre più spesso negli ultimi anni cerca di dare rilievo a minoranze e problematiche sociali, grazie proprio ai remake dei suoi film.

Su Twitter, Halle Bailey ha esultato scrivendo “Dream come true“, un sogno che diventa realtà per la giovane attrice, ma che susciterà non poche critiche tra coloro che ancora sarebbero rimasti volentieri ancorati all’immaginario collettivo tradizionale, che dal 1989 orbita intorno alla figura della famosissima Sirenetta. Altri nomi di rilievo sono ancora un punto interrogativo nel cast, mentre in trattativa sembrerebbe esserci quello di Melissa McCarthy nei panni di Ursula.