Pokémon Spada e Scudo: Game Freak sta riciclando le animazioni dei giochi 3DS?

Pokémon Spada e Scudo sono al centro di una grossa polemica scatenatasi di recente, dopo che Game Freak ha confermato che molte delle oltre 800 specie di Pokémon non saranno presenti in questi nuovi giochi della serie. Il producer Junichi Masuda ha giustificato la situazione, dicendo che questa assenza è causata dal fatto che stanno ricreando tutti i Pokémon nel gioco con delle animazioni di qualità superiore.

Pokémon Spada e Scudo: Masuda sta dicendo la verità?

Ma queste affermazioni di Masuda sono veritiere? A quanto pare, come potete verificare dal video in calce alla news, sembra esserci una prova che dimostra come Game Freak stia usando le stesse animazioni dei Pokémon pubblicati sul 3DS.

Riutilizzare animazioni e varie altre risorse è qualcosa che avviene da sempre nella serie Pokémon, e sembra che la cosa capiterà anche con Pokémon Spada e Scudo, ma in questo caso la delusione sarebbe tanta visto il passaggio della serie a una console più potente.

Pokemon Spada e Scudo uscirà il 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch.

