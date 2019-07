Luca Marinelli sarà Diabolik nel film dei Manetti Bros

Luca Marinelli sarà il volto di Diabolik nel film dei Manetti Bros. Nelle ultime ore, infatti, è stato confermato un cast tutto italiano, proprio per omaggiare le origini italiche del fumetto. Tra gli altri protagonisti troviamo Miriam Leone e Valerio Mastandrea, che interpreteranno rispettivamente Eva Kant e l’Ispettore Ginko.

Luca Marinelli sarà Diabolik per i Manetti Bros

Il lungometraggio uscirà nelle sale nel 2020, a cinque anni di distanza da Lo chiamavano Jeeg Robot, film che ha consolidato la carriera di Marinelli, con il ruolo dello Zingaro. I Manetti hanno dichiarato: “Marinelli sarà capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità, mentre Miriam Leone, un’attrice di carattere, bella e sensuale, sarà la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea, così empatico, sarà in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare” .

La scelta è ricaduta proprio su questi attori sia per la bravura e la capacità di arrivare al pubblico con la loro interpretazione, sia per alcune somiglianze fisiche con i disegni del fumetto. Di seguito troverete una piccola anteprima del film in uscita il prossimo anno.