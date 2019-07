Bloodstained Ritual of the Night: in arrivo un corposo aggiornamento su Switch

Bloodstained Ritual of the Night riceverà un grosso aggiornamento a meta mese su Nintendo Switch. Tra le correzioni che verranno introdotte dalla patch in uscita il 15 luglio vi sono miglioramenti all’input lag, i miglioramenti di ottimizzazione e altro ancora. La patch che è attualmente in fase di test, e che doveva arrivare all’inizio di questo mese, è stata rimandata al 15 a causa di un bug grafico rilevato all’ultimo momento.

Bloodstained Ritual of the Night: tutti i miglioramenti in arrivo su Switch

Di seguito tutti i miglioramenti in arrivo con la patch prevista per la versione Nintendo Switch di Bloodstained Ritual of the Night:

Miglioramenti alla mappa

Il pulsante di chiusura mappa è stato rimappato sul pulsante di uscita / chiusura standard

Il pulsante per piazzare gli indicatori sulla mappa è stato modificato

Il pulsante di visualizzazione del percorso è stato modificato

Migliorata la velocità di scorrimento della mappa

Migliorata la risposta dei tasti utilizzati per lo Zoom

Livello di zoom mantenuto durante la riapertura della mappa

La mappa viene centrata automaticamente quando si apre

Correzione dei bug

Non verranno più mostrati i nemici quando una missione è già stata completata

Gli oggetti non si bloccheranno più nei muri, ma nell’eventualità che il problema si presentasse è stata mantenuta la funzionalità di raccolta automatica.

Miglioramenti specifici della versione Switch

I problemi del Rumble HD in alcune aree del gioco sono stati risolti

Abilitata l’opzione della lingua cinese tradizionale

Sono state risolti i crash che avvenivano durante la transizione tra le stanze

È stato svolto un lavoro per migliorare il ritardo di input, la stabilità e varie ottimizzazioni.

Bloodstained Ritual of the Night è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

