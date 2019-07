River City Girls: il nuovo picchiaduro di Arc System ha una data di uscita

River City Girls uscirà il 5 settebre prossimo, su PS4, Xbox One, Switch e PC, lo hanno annunciato il publisher WayForward e il team di sviluppo, esperto di picchiaduro, Arc System Works. Per celebrare questo annuncio, il team ha rilasciato i primi dettagli sul gioco e un teaser trailer che potete trovare in calce alla notizia.

River City Girls: uno stravagante picchiaduro sulle orme del passato

In River City Girls vestiremo i panni di Kyoko e Misako, due studentesse stravaganti che devono farsi strada attraverso le sei regioni di River City per salvare i loro fidanzati rapiti, Kunio e Riki, che sono i pilastri della vecchia serie Kunio kun di Tecnos. Lungo la strada, utilizzeremo un arsenale di combo e attacchi speciali, affronteremo numerose missioni secondarie e potremo salire di livello acquisendo punti esperienza.

Il gioco sarà caratterizzato da una grafica in stile 16-bit e supporterà la modalità cooperativa a due giocatori.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games