The Walking Dead: arriva la fine anche per il fumetto di Robert Kirkman

Il fumetto della serie The Walking Dead ha da sempre avuto un plot intricato e sorprendente. Nato nel 2003 dalla penna di Robert Kirkman, il fumetto per quasi sedici anni ha fatto che si i suoi lettori si appassionassero a Rick Grimes; un eroe, un umano che lotta per la sopravvivenza, ma soprattutto per suo figlio Carl, che rappresenta il futuro, la minima speranza a cui ci si aggrappa anche quando non c’è via di uscita.

La fine di The Walking Dead: già in programma la ristampa

Il 3 luglio 2019, però, è uscito negli Stati Uniti l’ultimo episodio, il fumetto numero 193, (mentre la prima uscita risale al 2003) che conclude definitivamente la storia dei protagonisti. Già è stata chiesta una seconda ristampa del capitolo, che dovrebbe tornare in America nelle prossime settimane.

Negli anni successivi alla diffusione del fumetto, la serie ha trovato sede anche in altri media, incluso quello videoludico. Tra i vari esempi possiamo trovare la serie di Telltale Games, nota in tutto il mondo per aver unito sapientemente la narrazione di Kirkman alla diretta interazione del videogiocatore.