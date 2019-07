Olympic Games Tokyo 2020: dei nuovi trailer ci mostrano tre nuove discipline

Olympic Games Tokyo 2020, il gioco ufficiale dei prossimi giochi olimpici, è tornato a mostrarsi grazie a tre nuovi trailer rilasciati da SEGA. I video, che hanno come protagonista Takeshi Matsuda, lo vedono alle prese con tre discipline che saranno disponibili nel gioco: BMX, salto in lungo e 110 metri a ostacoli.

Olympic Games Tokyo 2020: un testimonial di eccezione

Per chi non lo conoscesse Takeshi Matsuda ha vinto tre medaglie di bronzo e una di argento nel nuoto nelle Olimpiadi tra il 2008 e il 2016, per questo è stato scelto come uno dei testimonial del gioco.

Oltre a vedere queste tre nuove discipline, delle quindici che saranno presenti nel gioco, i trailer presenti in fondo alla notizia ci permettono di vedere come l’atleta nel gioco sia stato personalizzato per assomigliare a Matsuda. Il videogioco ufficiale dei giochi olimpici è dotato di un profondo sistema di personalizzazione che praticamente consente di ricreare qualsiasi viso e corporatura.

Olympic Games Tokyo 2020 uscirà nel corso del prossimo anno su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games