Doraemon Nobita’s New Dinosaur: mostrato il teaser trailer del 40esimo film

Toho ha annunciato l’uscita del nuovo film di Doraemon, il 40esimo film della serie animata, con il titolo provvisorio Doraemon the Movie: Nobita’s New Dinosaur (Eiga Doraemon: Nobita no Shin Kyoryū). L’uscita, svelata attraverso il teaser trailer ufficiale, è stata fissata a marzo 2020.

Nobita’s New Dinosaur è stato annunciato non solo per celebrare il 50esimo anniversario dalla ideazione del manga di Fujiko Fujio, ma anche per ricordare l’uscita originale di Nobita’s Dinosaur, primissimo lungometraggio animato di Doraemon, datato 1980. Il 40esimo film dell’anime sarà difatti un remake, che andrà a rivedere tutte le vicende dell’originale in una nuova avventura.

Oltre al teaser trailer sovrastante, Toho ha anche svelato il poster ufficiale del film. Kazuaki Imai dirigerà il 40esimo lungometraggio, mentre Genki Kawamura tornerà nella produzione per scrivere lo script del film. Vi lasciamo al poster sopraccitato, ricordandovi che Doraemon Nobita’s New Dinosaur uscirà a marzo 2020.