Android Q: il sistema delle gesture sarà migliorato

Android Q si appresterà ad introdurre un sistema di navigazione simile a quello degli smartphone Apple, ovvero basato sulle gesture. Questo apprezzato sistema soffre tuttavia di alcuni problemi non proprio trascurabili, ma che saranno risolti prima del rilascio ufficiale del nuovo OS Android.

🚧 The drawer behavior is changing. Users will be able to open the drawer by peeking the drawer, and then swiping. Big benefit is that this works with existing apps with "old" DrawerLayout versions. pic.twitter.com/WVyOzQFzHO — Chris Banes (@chrisbanes) July 2, 2019

La novità forse più importante riguarda la gestione dei drawer di navigazione, che come è possibile vedere dal post qui sopra riportato è stata radicalmente cambiata. Da questo momento in poi per aprire il drawer l’utente dovrà dapprima premere il lato sinistro del display, in modo da far apparire una piccola barra trasparente e poi trascinare quest’ultima verso destra, con un semplice swipe, in modo da accedere al drawer. In questo modo non si incorrerà più in problemi di utilizzo delle funzionalità di Android Q, facendo risultare il tutto più semplice ed intuitivo.

La navigazione in Android Q sarà ulteriormente migliorata prima del rilascio ufficiale

Infine 9to5Google ha riportato lo screenshot di una schermata diffusa da un utente, la quale riguarderebbe una probabile versione successiva del nuovo OS Android diffusa da un utente. Questa includerebbe quindi una funzione chiamata “Back sensitivity” che l’utente afferma essere collegata ad un ulteriore miglioramento della navigazione.

Non rimane quindi altro che attendere il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo Android.