Daemon X Machina: svelati i contenuti della Collector’s Edition

Daemon X Machina è un titolo in esclusiva Nintendo Switch che vede protagonisti degli enormi mecha in una panoramica da sparatutto con elementi action. Insieme alla classica versione Standard, sarà disponibile al lancio anche una Collector’s Edition per i soli mercati europeo e australiano e presenterà tanti contenuti fisici da far impallidire il portafoglio di ogni appassionato.

Daemon X Machina: ecco i contenuti dell’edizione

Di seguito vi elenchiamo tutti i contenuti disponibili all’interno della Collector’s Edition, che potete vedere anche nell’immagine in basso (al momento non è stato comunicato un prezzo ufficiale):

Box da collezione in stile hangar

La scheda di gioco

Steelbok

Artbook di 100 pagine

Riproduzione del mecha Arsenal da 18cm

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 13 settembre.

